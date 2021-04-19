Носорога разоблачили в 10-м выпуске шоу «Маска»

Участник «Иванушек» Кирилл Туриченко покинул шоу «Маска» на НТВ со слезами. Он скрывался под маской носорога и его разоблачили.

В 10-м выпуске шоу «Маска» на НТВ в номинацию попали лама, заяц и носорог. Номинантов на этот раз определяли члены жюри, но спасти одного из героев смогли зрители. По итогам зрительского голосования был спасен участник под маской зайца.

Снять маску пришлось носорогу, исполнившему песню Филиппа Киркорова «Мы так нелепо разошлись». То, что под маской скрывался Кирилл Туриченко, не стало удивлением для жюри.

Артист расплакался, когда благодарил всех судей за комплименты, которые ему дарили в ходе шоу, и признался в том, что участники звездного жюри всегда оставались для него настоящими небожителями.

Сейчас в проекте осталось пять неразоблаченных участника — заяц, змея, крокодил, лама и неваляшка. Шоу «Маска» выходит по воскресенья в 20.10 на канале НТВ.