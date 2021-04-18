Россия выйдет из проекта МКС

Россия проведет техническое обследование Международной космической станции (МКС) и примет решение о выходе из проекта с 2025 года.

Сроки существования станции давно истекли, ее состояние оставляет желать лучшего, считают в аппарате вице-премьера Юрия Борисова.

«В последнее время все чаще поступает информация о технических неисправностях. Чтобы избежать любых рисков в случае аварийных ситуаций, необходимо провести техническое обследование станции. И по итогам принимать решение и честно предупреждать партнеров», — сообщили ТАСС в аппарате.

После обследования станции Россия предупредит партнеров о выходе из проекта МКС с 2025 года.

Вопрос целесообразности продолжения участия России в проекте Международной космической станции обсуждался на совещании по космосу у президента Владимира Путина 12 апреля.