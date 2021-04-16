Создатели «Игры престолов» сделали неоднозначный намек на продолжение

Создатели сериала «Игра престолов» озадачили фанатов неоднозначным сообщением в Twitter, после которого комментаторы решили — финал сезона переснимут.

«Зима близко», — такое сообщение появилось в официальном Twitter-аккаунте «Игры престолов» 15 апреля. Пост сделал свое дело. Если обычно последние публикации в ленте собирали по сотне комментариев, то неоднозначный намек прокомментировали более 10 тысяч пользователей.

Фанаты «Игры престолов» считаю, что создатели сериала готовят ремейк на финальный сезон из-за того, что в 2019 финал саги многих разочаровал.

Сериал «Игра престолов» основан на цикле романов «Песнь льда и огня» Джорджа Мартина и снят в жанре фэнтези. Всего вышло восемь сезонов. Для сериала характерно отсутствие однозначно положительных персонажей, многие герои совершают спорные поступки и могут погибнуть на экране неожиданно для зрителя.