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Создатели «Игры престолов» сделали неоднозначный намек на продолжение

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Игра престолов»

Создатели сериала «Игра престолов» озадачили фанатов неоднозначным сообщением в Twitter, после которого комментаторы решили — финал сезона переснимут.

«Зима близко», — такое сообщение появилось в официальном Twitter-аккаунте «Игры престолов» 15 апреля. Пост сделал свое дело. Если обычно последние публикации в ленте собирали по сотне комментариев, то неоднозначный намек прокомментировали более 10 тысяч пользователей.

Фанаты «Игры престолов» считаю, что создатели сериала готовят ремейк на финальный сезон из-за того, что в 2019 финал саги многих разочаровал.

Сериал «Игра престолов» основан на цикле романов «Песнь льда и огня» Джорджа Мартина и снят в жанре фэнтези. Всего вышло восемь сезонов. Для сериала характерно отсутствие однозначно положительных персонажей, многие герои совершают спорные поступки и могут погибнуть на экране неожиданно для зрителя.

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Топ комментариев

Disobedient

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user_210322

Может им ещё ключи от квартиры, где сало лежит.

лачинов

Всё правильно. Остался сущий пустяк. Ввести необходимые поправки и установить новые правила. То есть...

karuto

Не глупость. Ядерное оружие Украине нельзя, от слова совсем. Бандеровцы сейчас не только не смогут ядерное...
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