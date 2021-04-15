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Вышел новый трейлер «Форсажа 9» с летающими и магнитными тачками

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Новый трейлер «Форсажа 9» обозначил главную интригу фильма — какие отношения у Доминика Торетто с братом, и почему они стали врагами. Также видео показывает, на каких машинах будут передвигаться герои.

«Каких только безумств мы не творили. Мутили самолеты, поезда, танки. Про подводную лодку я вообще молчу. А теперь у нас летающие тачки?» — говорит в трейлере персонаж Тайриза Гибсона Роман Пирс.

В трейлере показано, как герои летают на машинах с крыши на крышу и над огромными обрывами. Такие трюки были и в предыдущих фильмах, но новым определенно станут «магнитные тачки», которые притягиваются к друг другу.

Новый трейлер раскрыл и главный вопрос взаимоотношений Торетто с братом, который стал главным антагонистом в боевике. Оказывается, Джейкоб обижен на Доминика за то, что не стал частью его семьи и всю жизнь находился в тени брата.

«Форсаж-9» выйдет в кино 20 мая. Премьера должна была состояться еще в 2020 году, но релиз перенесли на год из-за пандемии коронавируса.

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