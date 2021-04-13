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Зрителей пустят на парад Победы в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Парад Победы в Новосибирске пройдет 9 мая с участием зрителей, сообщил во вторник губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

По словам главы региона, которые приводит пресс-служба губернатора и правительства, в этом году праздник пройдет в традиционном формате: с участием главных героев Дня Победы и зрителей, с соблюдением всех санитарных мер и социального дистанцирования.

«Наша основная задача – провести мероприятия на высоком организационном уровне, обеспечив безопасность, в первую очередь, ветеранов, которые в условиях пандемии коронавируса почти год находились на изоляции. Мы позаботились о том, чтобы их жизни и здоровью ничего не угрожало, в том числе – заблаговременно начали и продолжаем вакцинацию всех участников и организаторов Парада Победы», – сказал Травников.

В прошлом году парад Победы в Новосибирске перенесли на лето из-за пандемии коронавируса, мероприятие прошло без зрителей.

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ponhik78

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slavaynin

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corrector

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