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Кончаловский и Навальный получили премию «Белый слон»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Elena Ringo / CC BY 4.0

Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» и расследование оппозиционера Алексея Навального получили награды Национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон-2020».

«Дорогие товарищи!» стали победителями в номинации за лучший фильм. За несколько дней до вручения премии Кончаловский попроси снять его картину с награды из-за того, что среди участников номинации «Событие года» присутствует фильм-расследование Навального, отбывающего наказание в колонии.

«Мне грустно видеть, что в этом году номинантом Национальной премии кинокритики и кинопрессы в категории «Событие года» стал публицистический проект, который может рассматриваться как политический акт, но никак не может получать оценки по критериям киноискусства», — писал Кончаловский.

Во время вручения награды (трансляция велась на YouTube-канале Сhernyshovkin) бывший президент Гильдии киноведов и кинокритиков Виктор Матизен выразил надежду, что приз заключенному он вручает в первый и последний раз в жизни.

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