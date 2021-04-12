Киев заявил о полученном от Запада «мощном сигнале»

Министры иностранных дел европейских стран выразили солидарность с Киевом на фоне эскалации конфликта с Россией, заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел 16 телефонных разговоров с коллегами из США, Канады, Франции, Великобритании и других европейских стран, а также представителями ЕС и генсеком ОБСЕ, отметил Николенко.

«Украина получила мощный сигнал солидарности от международных партнеров. Все больше стран решительно заявляют о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины на фоне эскалации Россией ситуации с безопасностью», — написал Николенко в Facebook.

По его словам, в поддержку Киева высказались также генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В МИД России назвали разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной очередным вымыслом Киева.