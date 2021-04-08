Омский школьник взорвал дедушкину гранату

Полиция в Омске проводит доследственную проверку по факту взрыва учебной гранаты в руках у девятилетнего школьник, сообщает региональный главк Следственного комитета.

Ребенок пострадал, когда был в гостях у дедушки с бабушкой, а гранату его дедушка нашел и принес домой еще в 2008 году. Мальчик получил легкие раны кистей рук, из больницы его должны выписать после двух дней наблюдения.

Отмечается, что учебная ручная противопехотная граната «Ф-1» каким-то образом оказалась среди игрушек мальчика, которые хранятся у дедушки с бабушкой. Сама она взорваться не могла, причиной инцидента стал запал к учебной гранате, который был случайно активирован.

Граната «Ф-1» — ручная противопехотная оборонительная граната, которая предназначена для поражения живой силы. Она была принята на вооружение в 1940 году. Из-за значительного радиуса разлета осколков метать ее можно только из-за укрытия.