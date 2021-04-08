НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Омский школьник взорвал дедушкину гранату

Источник:
«Интерфакс»
277 2
Фото: Stanislav S. Yanchenko / CC BY-SA 3.0

Полиция в Омске проводит доследственную проверку по факту взрыва учебной гранаты в руках у девятилетнего школьник, сообщает региональный главк Следственного комитета.

Ребенок пострадал, когда был в гостях у дедушки с бабушкой, а гранату его дедушка нашел и принес домой еще в 2008 году. Мальчик получил легкие раны кистей рук, из больницы его должны выписать после двух дней наблюдения.

Отмечается, что учебная ручная противопехотная граната «Ф-1» каким-то образом оказалась среди игрушек мальчика, которые хранятся у дедушки с бабушкой. Сама она взорваться не могла, причиной инцидента стал запал к учебной гранате, который был случайно активирован.

Граната «Ф-1» — ручная противопехотная оборонительная граната, которая предназначена для поражения живой силы. Она была принята на вооружение в 1940 году. Из-за значительного радиуса разлета осколков метать ее можно только из-за укрытия.

Еще по теме
Сообщения о бомбах поступили в аэропорт Толмачево и суды
Ачинские полицейские устроили погоню со стрельбой. ВИДЕО
Жители Иркутска нашли на свалке человеческие органы
Жителей эвакуировали из аварийного дома в Барнауле
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Омский школьник взорвал дедушкину гранату
Тулеев вспомнил, как придумал йети
Сообщения о бомбах поступили в аэропорт Толмачево и суды
Пьяная женщина в Кузбассе избила врача
Самое популярное
Игра Grand Theft Auto V получила фотореалистичную графику
Разгоняем Windows 10: как включить максимальный режим
Володин призвал Украину к ответу за гибель ребенка
Путин «обнулил» собственные президентские сроки
Обсуждение (2)
Картина дня
Путин пожаловался Меркель на провокации Украины
Россия потребовала от Словакии вернуть вакцину «Спутник V»
Китайские инвесторы покинули Россию
Обнаженные скульптуры Эрмитажа возмутили чиновников
Отношения
Развить интуицию: упражнения для шестого чувства
Цвет и фасон: выбираем идеальный пиджак
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Dimank

Хорошо, но не пройдёт. ЕдРо на страже интересов капитала стоит крепко

olegsbeglov

Проходили такое много раз. Перед выборами наобещать и забить потом. Доверия больше нет А-А!

goga1975

от ваших разработок число бедных не уменьшится, а увеличится число воров.

Egorka72

Ой как Миронову со товарищи в думу хочется!
Sibnet.Ru