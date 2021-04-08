Море превратило Елену Темникову в Ким Кардашьян

Певица Елена Темникова опубликовала в Instagram фотографии
с отдыха на море. Поклонники отметили один снимок, где нашли сходство
российской артистки с моделью Ким Кардашьян.
На одном из фото Темникова стоит по пояс в воде спиной к
камере. В воде нижняя часть ее тела стала крупнее и напомнила фанатам самую
выдающуюся часть модели Ким Кардашьян.
Сравнение с Кардашьян смутило российскую певицу, и она ответила
в одном из комментариев: «У меня попа как желе».
Елена Темникова не раз признавалась поклонникам, что
недовольна своей фигурой. Например, на время карантина она набрала несколько
лишних килограммов, от которых ей было сложно избавиться.