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Сибирские регионы вошли в топ самых загрязненных

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Красноярский край, Иркутская область и Хакасия попали в топ-7 регионов РФ по уровню загрязненности воздуха за 2020 год.

Данные о загрязнении воздуха в российских регионах, подготовленные международной аудиторско-консалтинговой сетью FinExpertiza, опубликовал «Коммерсант». В Красноярском крае за год высокое загрязнение воздуха было выявлено 10 раз, в Иркутской области и Хакасии — пять раз. Лидером в РФ по загрязнению стала Самарская область.

2020 год стал самым «грязным» для России за период наблюдений. За прошедший год было выявлено 243 случая высокого загрязнения воздуха, в 2019 году – 63.

Аналитики связывают загрязнения с пандемией коронавируса: компании не могли заниматься производством продукции, а после отмены ограничений начали «наверстывать упущенное».

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Жизнь #Гео #Промзона
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