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Звездный актер сериала «Чернобыль» умер от рака мозга

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Чернобыль»

Британский актер Пол Риттер умер от рака мозга, ему было 54 года. Последним громким проектом британца стал сериал HBO «Чернобыль», где он сыграл роль инженера Анатолия Дятлова.

Актер скончался в окружении семьи после очередного курса лечения, пишет The Guardian со ссылкой на представителя Риттера. Последние месяцы исполнитель тяжело болел и не появлялся на публике.

Помимо «Чернобыля», Риттер известен по ролям в художественных фильмах «Гарри Поттер и Принц-полукровка», «Квант милосердия», спектаклях «Загадочное ночное убийство собаки», «Аудиенция», «Время по Гринвичу».

Он также снимался в сериалах «Последнее королевство», «Код убийства» и «Большие надежды». В сериале «Екатерина Великая» британец исполнил роль российского полководца Александра Суворова.

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Культгид #Кинематограф #Шоу-бизнес
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Топ комментариев

Иркут 69

Может ли хирург сделать сам себе операцию? Нет. А может ли студент сам себе выдать полномочия ректора?...

Иркут 69

Бред. Доходы нельзя увеличить указами. Этого нельзя не понимать любому вменяемому человеку...

san251986

опустить все цены года до 2000, и ни какого подъёма зарплат не потребуется.

ychuxa

потребовал... цены тоже недавно требовал сдержать, итог все знаем p.s. зато карандашики хорошо ловим
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