Звездный актер сериала «Чернобыль» умер от рака мозга

Британский актер Пол Риттер умер от рака мозга, ему было 54 года. Последним громким проектом британца стал сериал HBO «Чернобыль», где он сыграл роль инженера Анатолия Дятлова.

Актер скончался в окружении семьи после очередного курса лечения, пишет The Guardian со ссылкой на представителя Риттера. Последние месяцы исполнитель тяжело болел и не появлялся на публике.

Помимо «Чернобыля», Риттер известен по ролям в художественных фильмах «Гарри Поттер и Принц-полукровка», «Квант милосердия», спектаклях «Загадочное ночное убийство собаки», «Аудиенция», «Время по Гринвичу».

Он также снимался в сериалах «Последнее королевство», «Код убийства» и «Большие надежды». В сериале «Екатерина Великая» британец исполнил роль российского полководца Александра Суворова.