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Российскую тундру заселят клонированными мамонтами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Tracy O / CC BY-SA 2.0

Российские ученые клонируют мамонта, после чего тундру заселится этими животными, выразил уверенность глава Якутии Айсен Николаев.

«Уверен, мы все-таки увидим живых мамонтов, идущих по якутской тундре», — цитирует главу региона пресс-служба якутского правительства. После этого мамонт станет туристическим и научным брендом республики.

Николаев подчеркнул, что темпы технологического развития и появления новых научных открытий позволяют предполагать, что возродить популяцию древнего животного получится в ближайшем будущем.

Глава Якутии также рассчитывает легализовать добычу мамонтовой кости в стране, которая сейчас находится в серой зоне. По его словам, данная сфера может приносить бюджету России и Якутии хорошие деньги, в Госдуму уже внесли соответствующий законопроект.

Генетикам ранее удалось восстановить ДНК из останков мамонтов, которые жили в России около миллиона лет назад. Считается, что это наиболее древние геномные данные этих животных. С помощью ДНК в перспективе можно вырастить мамонтов, используя современных слонов.

Шерстистые мамонты были распространены на территории современных Сибири и Европы около 400 тысяч лет назад, а также на территории Северной Америки около 100 тысяч лет назад. Последняя колония на острове Врангеля у берегов Чукотки исчезла около 4 тысяч лет назад.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Спросит, и раздаст всем плюшки, в виде орденов, за очередное невыполнение его посланий!

Иркут 69

Дай ему волю, он ещё лет тридцать будет "спрашивать"... ☺️

Иркут 69

С кого спрашивать удумал? С самого себя? ☺️

kobra_72

Не у чиновников надо спрашивать, а поехать по регионам и у людей поспрашивать- что для них чиновники...
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