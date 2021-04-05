Российскую тундру заселят клонированными мамонтами

Российские ученые клонируют мамонта, после чего тундру заселится этими животными, выразил уверенность глава Якутии Айсен Николаев.

«Уверен, мы все-таки увидим живых мамонтов, идущих по якутской тундре», — цитирует главу региона пресс-служба якутского правительства. После этого мамонт станет туристическим и научным брендом республики.

Николаев подчеркнул, что темпы технологического развития и появления новых научных открытий позволяют предполагать, что возродить популяцию древнего животного получится в ближайшем будущем.

Глава Якутии также рассчитывает легализовать добычу мамонтовой кости в стране, которая сейчас находится в серой зоне. По его словам, данная сфера может приносить бюджету России и Якутии хорошие деньги, в Госдуму уже внесли соответствующий законопроект.

Генетикам ранее удалось восстановить ДНК из останков мамонтов, которые жили в России около миллиона лет назад. Считается, что это наиболее древние геномные данные этих животных. С помощью ДНК в перспективе можно вырастить мамонтов, используя современных слонов.

Шерстистые мамонты были распространены на территории современных Сибири и Европы около 400 тысяч лет назад, а также на территории Северной Америки около 100 тысяч лет назад. Последняя колония на острове Врангеля у берегов Чукотки исчезла около 4 тысяч лет назад.