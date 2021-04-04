Проводившие операцию при пожаре врачи восхитили иностранцев

Иностранные пользователи ресурса Reddit прокомментировали случай в Благовещенске, когда врачи продолжили проводить операцию на сердце, несмотря на пожар в здании.

Кровля двухэтажной клиники кардиохирургии Амурской государственной медакадемии 1908 года постройки загорелась в минувшую пятницу, площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров. Несмотря на ЧП, в больнице продолжилась операция — аортокоронарное шунтирование. Она завершилась успешно.

Об этом случае написали на ресурсе Reddit. Действия российских врачей впечатлили пользователей Сети.

«Большой респект россиянам», «Кардиологи — довольно крутые ребята», «Русские кардиологи еще более круты», — написали пользователи.

«Какие еще варианты были? Думаю, что любой врач предпочел бы продолжить, так как пациент бы умер, если бы они остановились», — высказался один из комментаторов.

Во время пожара никто не пострадал. Губернатор региона Василий Орлов распорядился наградить медиков и пожарных.