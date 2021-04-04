НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Проводившие операцию при пожаре врачи восхитили иностранцев

Источник:
Sibnet.ru
233 0
Фото: © ГУ МЧС России по Амурской области

Иностранные пользователи ресурса Reddit прокомментировали случай в Благовещенске, когда врачи продолжили проводить операцию на сердце, несмотря на пожар в здании.

Кровля двухэтажной клиники кардиохирургии Амурской государственной медакадемии 1908 года постройки загорелась в минувшую пятницу, площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров. Несмотря на ЧП, в больнице продолжилась операция — аортокоронарное шунтирование. Она завершилась успешно.

Об этом случае написали на ресурсе Reddit. Действия российских врачей впечатлили пользователей Сети.

«Большой респект россиянам», «Кардиологи — довольно крутые ребята», «Русские кардиологи еще более круты», — написали пользователи.

«Какие еще варианты были? Думаю, что любой врач предпочел бы продолжить, так как пациент бы умер, если бы они остановились», — высказался один из комментаторов.

Во время пожара никто не пострадал. Губернатор региона Василий Орлов распорядился наградить медиков и пожарных.

Еще по теме
Доктор Мясников увидел достоинства советской кухни
«ЭпиВакКорона» потребовала особых тестов на антитела
Апельсины оказались смертельно опасны для белокожих людей
Президент Аргентины привился «Спутником V» и заболел COVID-19
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Соцсети
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самолет японской авиакомпании экстренно сел в Красноярске
Ермакович собирает деньги для экспедиции на байдарке по Сибири
«Авангард» обыграл «Ак Барс» в первой игре финала «Востока»
Викинги и горячие полицейские спустились со склона в Шерегеше
Самое популярное
Стартовали продажи процессоров Intel нового поколения
Власти назвали «справедливую» цену на бензин
Госдеп раскритиковал Россию за «существенные нарушения» прав человека
Энтузиаст заставил майнить биткоины приставку Game Boy
Обсуждение (0)
Картина дня
Володин призвал Украину к ответу за гибель ребенка
Запрет на мат в соцсетях привел к обратному эффекту
Жириновский потребовал ввести в России дореволюционный календарь
Доктор Мясников увидел достоинства советской кухни
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
52
Песков раскрыл пристрастия Путина в еде
38
Россияне признали Путина самым красивым мужчиной
36
Госдеп нашел в России «существенные нарушения» прав человека
35
Навальный отверг предложенное лечение
29
Путин раскритиковал «дикий капитализм»
Sibnet.Ru