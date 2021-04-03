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Названа дата исчерпания в России нефти

Источник:
Sibnet.ru
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Запасов нефти в России при текущем технологическом уровне хватит на 58 лет, сообщил замминистра природных ресурсов и экологии Евгений Киселев.

«Рентабельных из них в соответствии с данными инвентаризации запасов, хватит на 19 лет. Но это условные, индикативные показатели. С развитием технологий этот рубеж будет постоянно отодвигаться»,— сказал он в интервью «Российской газете».

По оценке Киселева, газом страна будет обеспечена в течение более 60 лет при любых сценариях развития экономики. При этом Счетная палата ранее озвучивала, что разведанных запасов газа хватит примерно на 50 лет.

Что касается нефти, то по альтернативной оценке Счетной палаты разведанных запасов нефти на разрабатываемых месторождениях осталось на 35 лет добычи. Аудиторы подчеркнули, что прирост запасов нефти лишь незначительно превышает ее добычу. 

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Экономика #Недра и ТЭК
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