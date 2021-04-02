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Девочка-подросток в Новосибирске заявила об удержании неизвестными

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Уголовное дело о незаконном лишении свободы возбуждено в Новосибирске после пропажи 15-летней девочки – подросток написала маме, что ее насильно удерживают.

Девочка ушла из дома по улице Лазарева в Дзержинском районе Новосибирска 19 марта и не вернулась, сообщило в пятницу СУ СКР по Новосибирской области.

«Между матерью и дочерью велась переписка в одной из социальных сетей, в которой несовершеннолетняя сообщила, что удерживается неустановленными лицами», – говорится в сообщении.

Следователи возбудили дело по факту незаконного лишения свободы несовершеннолетней. Санкции этой статьи предусматривают в качестве наказания до пяти лет лишения свободы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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