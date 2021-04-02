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Минобороны утвердило облик нового стелс-бомбардировщика

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео Минобороны

Министерство обороны России утвердило окончательный облик стелс-бомбардировщика, известного как ПАК ДА — приоритетом стало снижение заметности самолета и дальнобойность оружия.

Новый бомбардировщик будет строиться по аэродинамической схеме «летающее крыло», получит дозвуковую скорость и большую продолжительность полета, цитирует РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

На ПАК ДА будет применяться только внутрифюзеляжное вооружение, включая перспективные крылатые ракеты большой дальности и гиперзвуковые ракеты. Бортовое оборудование самолета будет максимально автоматизировано, вплоть до возможности применения в беспилотном режиме, а приоритет в концепции ПАК ДА отдан стелс-технологиям и соответствующей тактике применения, включающей «длинную руку» (дальнобойное оружие).

«Также предполагается, что бомбардировщик сможет управлять группами беспилотных летательных аппаратов и будет способен применять весь спектр ракет класса "воздух - воздух"», — отметил представитель отрасли.

Разработка ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации) ведется с 2009 года. Первый полет должен состояться в 2025-2026 году. ПАК ДА должен заменить Ту-95 и частично взять на себя функции Ту-160 и Ту-22М3.

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Оборона #Армия #Оружие
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Топ комментариев

WSG0600-164-164

Тогда и МРОТ по " Справедливости", должен быть в 10 раз выше.

лачинов

Ну понятие справедливости оно такое. Относительное короче понятие.Мне почему то кажется, что то, что...

Alvarius7

А что еще можно ожидать от прогнившей судебной системы и гнилых судей, другого итога не будет.

Uynachalnica

Справедливая цена для кого? А справедливая зарплата за такие заявления, тогда какой должна быть?
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