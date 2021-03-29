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Морозостойкий мазут из старых покрышек научились делать в Томске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: кадр из видео ТПУ

Томские ученые разработали технологию получения морозостойкого мазута из старых автомобильных покрышек, сообщила пресс-служба Томского политехнического университета (ТПУ).

По информации вуза, каждый год в России выбрасывается около миллиона тонн покрышек, в мире – около миллиарда тонн. На свалках они выделают токсичные вещества, при сжигании также образуются вредные выбросы. Для переработки покрышек в крошку обычно используется пиролиз – термическое разложение в безвоздушной среде.

«Мы целенаправленно искали методы, позволяющие перерабатывать покрышки с максимальной пользой – экономической и экологической», – рассказал замдиректора Инженерной школы энергетики ТПУ Владимир Губин.

Ученые предложили использовать метод паровой газификации и создали установку, где под действием перегретого водяного пара мелкая резиновая крошка из покрышек разлагается на полезные продукты, в частности, мазут. Он не замерзает при температурах до минус 50 градусов, содержит меньше вредных веществ, при этом менее вязкий и плотный, а энергии дает столько же, сколько и традиционные марки мазута.

Сейчас ученые вместе с коллегами из Санкт-Петербурга разрабатывают конструкторскую документацию на создание пилотной установки, способную перерабатывать до 300 килограммов резиновой крошки в час.

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