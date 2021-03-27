Путин предложил принять всемирные киберзаконы

Мировому сообществу следует создать универсальные юридические договоренности о поведении государств в информационной сфере и киберпространстве, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности, сообщается на сайте Кремля.

«Считаем необходимым заключить универсальные международно-правовые договоренности, направленные на предупреждение конфликтов и выстраивание взаимовыгодного партнерства в мировом информационном пространстве», — сказал Путин.

По словам российского президента, бурное развитие информационных технологий обеспечило невиданные ранее возможности во многих сферах, но принесло серьезные риски, которые угрожают целым государствам.

Для их минимизации требуется разработать и согласовать универсальные, справедливые для всех правила ответственного поведения государств в информационном пространстве с четкими и внятными критериями допустимых и недопустимых действий.

При этом Путин подчеркнул, что Россия выступает «за незыблемость цифрового суверенитета государств», то есть право стран самим вырабатывать законодательство в информационной сфере.