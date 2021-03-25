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Путин пообещал расширить географию рабочих поездок

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин собирается расширить географию рабочих поездок и посещения различных объектов после того, как у него появятся антитела к коронавирусу, об этом он сообщил во время встречи с лауреатами президентских премий молодым деятелям культуры.

«Буду расширять географию посещения различных объектов, в том числе объектов культуры, библиотек и так далее», — сказал Путин, подчеркнув при этом, что перед этим предстоит посмотреть, какие титры у него будут и когда возникнут.

Глава государства также рассказал, что в четверг посетит новое здание Детского музыкального театра юного актера на улице Макаренко, где осмотрит учебно-репетиционный комплекс и зрительный зал.

Путин сделал первую прививку от COVID-19 23 марта. Пресс-служба Кремля уточнила, что глава государства прошел вакцинацию одной из трех зарегистрированных российских вакцин. Вакцинация президента была не публичной.

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