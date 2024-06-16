Путин отметил вклад мусульман в единство России

Президент Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив, что мусульманские организации уделяют внимание семье, патриотическому воспитанию, а также ветеранам и участникам специальной военной операции.

«Отрадно, что жизнь мусульманской уммы нашей страны обогащается добрыми делами и начинаниями, новыми инициативами в сфере культуры, образования, просвещения. <...> И конечно, важен их вклад в единение нашего народа, в развитие межнационального и межрелигиозного диалога в России»,— говорится в поздравлении Путина.

По его словам, Курбан-байрам служит сближению людей, утверждению в обществе идеалов милосердия, справедливости и взаимопонимания, а также «раскрывает глубину непреходящих духовных ценностей ислама».

Курбан-байрам — праздник жертвоприношения, один из двух главных дней в году в исламе. Он отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря Зуль-Хиджа, означающего завершение паломничества верующих в Мекку.