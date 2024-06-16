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Путин отметил вклад мусульман в единство России

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив, что мусульманские организации уделяют внимание семье, патриотическому воспитанию, а также ветеранам и участникам специальной военной операции.

«Отрадно, что жизнь мусульманской уммы нашей страны обогащается добрыми делами и начинаниями, новыми инициативами в сфере культуры, образования, просвещения. <...> И конечно, важен их вклад в единение нашего народа, в развитие межнационального и межрелигиозного диалога в России»,— говорится в поздравлении Путина.

По его словам, Курбан-байрам служит сближению людей, утверждению в обществе идеалов милосердия, справедливости и взаимопонимания, а также «раскрывает глубину непреходящих духовных ценностей ислама».

Курбан-байрам — праздник жертвоприношения, один из двух главных дней в году в исламе. Он отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря Зуль-Хиджа, означающего завершение паломничества верующих в Мекку.

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Политика #Россия
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Топ комментариев

Asd10

Привыкший обманывать судит по себе.

mosquito__2010

Думаешь тцк спасут Украину с её текущим режимом ?

GammiPluh

Заявлять такое официальный Китай не стал бы никогда) Зеленский конечно клоун, но злить Китай это тупо

mosquito__2010

Ты уж так на старте то не сливайся, люди же смеются.