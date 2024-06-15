Путин констатировал отсутствие «благостных времен» в истории России

Благостных времен в истории России не было никогда, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев».

«Всегда страна наша укреплялась, проходя через какие-то испытания, через какие-то сложности. И всегда были люди, которые, не жалея себя, принимали для себя внутреннее решение служить Отечеству, защищать его и приумножать», — сказал глава государства.

Путин отметил, что участники программы «Время героев» как раз относятся к такой категории людей. «Такими людьми Россия всегда славилась и, как в народе говорят, на таких людях и держатся», — добавил он.

Сегодня такими людьми стали участники специальной военной операции, включая тех военнослужащих, которые встретились с президентом в рамках программы, отметил Путин.