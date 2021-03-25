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Эксперт оценила меховой костюм Путина

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Пресс-служба президента России

Охотничий костюм из дубленочного меха, аналогичный тому, в котором президент России Владимир Путин отдыхал в тайге, можно сшить на заказ за 150 тысяч рублей, рассказала директор Мастерской кожи и меха Евгения Морозова.

На кадрах недавнего отдыха президента России и министра обороны Сергея Шойгу они одеты в одинаковые костюмы из овчины. Похожие костюмы представлены на сайте мастерской в разделе «Портфолио».

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Стоимость меха для изделия составляет порядка 100 тысяч, остальное — оплата работы мастера, рассказала Морозова РИА Новости. Процесс изготовления такого костюма достаточно трудоемкий, отметила она.

По словам Морозовой, ее ателье изготовило партию похожих костюмов. Она не смогла сказать, был ли один из них для предназначен для Путина. Заказывало их частное лицо, а на фото бирок не видно, пояснила директор мастерской.

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