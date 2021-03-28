Что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца

Эксперты рассказали, как поступить, если на банковскую карту поступил неожиданный перевод от незнакомого человека. Не всегда такие переводы делаются по ошибке, иногда их целенаправленно совершают мошенники.

Злоумышленники переводят деньги на счет жертвы и под разными предлогами просят отправить их по другим реквизитам. «Такие схемы применяются для последующего незаконного снятия со счета клиента более крупной суммы или для других преступных действий, например отмывания денег», — сказали РИА Новости в Промсвязьбанке.

Чтобы заставить потенциальную жертву вернуть деньги, мошенники используют любые предлоги, угрожают судом и уголовным преследованием, отметил заместитель директора департамента информационной безопасности банка «Открытие» Анатолий Брагин.

Прежде всего, нужно помнить, что это чужие деньги. Тратить их в коем случае нельзя. «Нужно понимать, что если клиент сам не совершал никаких переводов и не пользовался чужими денежными средствами, то он чист перед законом», — пояснили в банке «Ак Барс».

В Центробанке посоветовали в таком случае придерживаться простого правила. «Если вам на карту пришли деньги от неизвестного отправителя, а затем он попросил вас вернуть их, сообщите человеку, что вы не против возврата. Но при этом отправитель должен сам обратиться в свой банк с заявлением, что совершил ошибочный перевод», — отметили в ЦБ.

При этом получившему деньги нужно позвонить в свой банк и сообщить, что ему поступил неизвестный перевод. А затем тоже написать заявление на возврат ошибочно зачисленных денег.