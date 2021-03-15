Новосибирск стал лидером в Сибири по продажам подержанных машин

Новосибирская область стала лидером по продажам подержанных автомобилей в 2020 году в Сибирском федеральном округе, согласно данным агентства «Автостат».

В Новосибирской области, продали 129,2 тысячи подержанных легковых автомобилей. Это на 0,9% меньше предыдущего. В регионе продали больше б/у машин, чем в среднем по Сибири.



На втором месте — Красноярский край, где продали 127,1 тысячи автомобилей. На третьем — Иркутская область со 115,7 тысячи проданных легковых авто с пробегом, сообщает РБК со ссылкой на «Автостат».

Аналитики посчитали, что в прошлом году, в Новосибирской области, самыми продаваемыми марками легковых машин с пробегом стали: Toyota (31,2 тысячи), Nissan (14,9 тысячи) и Lada (14,4 тысячи) Самыми продаваемым моделями стали: Toyota Corolla (5,2 тысячи), Toyota Camry (3 тысячи) и Toyota RAV4 (2,5 тысячи).