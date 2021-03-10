Владельцев iPhone предупредили о срочном обновлении

Компания Apple выпустила экстренное обновление iOS 14.4.1, которое пользователи iPhone должны немедленно установить.

Компания рекомендует поставить iOS 14.4.1 для исправления ряда серьезных проблем, связанных с безопасностью. Уязвимость CVE-2021-1844 в Apple WebKit, движке браузера Safari, может привести к выполнению произвольного кода.

«Эта уязвимость позволяет злоумышленникам создавать контент, который при обработке на устройстве сможет запускать на нем свой код», — приводит Forbes слова специалиста по кибербезопасности Дэниела Карда.

Он отметил, что выпуск компанией обновления iOS 14.4.1 специально для WebKit говорит о том, что Apple считает ее серьезной проблемой для iPhone.