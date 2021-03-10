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Владельцев iPhone предупредили о срочном обновлении

Источник:
Forbes
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Фото: © Sibnet.ru

Компания Apple выпустила экстренное обновление iOS 14.4.1, которое пользователи iPhone должны немедленно установить.

Компания рекомендует поставить iOS 14.4.1 для исправления ряда серьезных проблем, связанных с безопасностью. Уязвимость CVE-2021-1844 в Apple WebKit, движке браузера Safari, может привести к выполнению произвольного кода.

«Эта уязвимость позволяет злоумышленникам создавать контент, который при обработке на устройстве сможет запускать на нем свой код», — приводит Forbes слова специалиста по кибербезопасности Дэниела Карда.

Он отметил, что выпуск компанией обновления iOS 14.4.1 специально для WebKit говорит о том, что Apple считает ее серьезной проблемой для iPhone.

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Топ комментариев

Иркут 69

Один законопроект бредовее предыдущего... Срок за слова. Не за содеянное, а за просто за буквы. 😕

jeryakob

эти долболюбы по магазинам то ходят?

Kdszews

зато у самих цены в космос прут.

Geopolis

За последние 20 лет кроме как (собирать валежник) нам что-нибудь разрешили?
Sibnet.Ru