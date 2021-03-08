Свежее обновление сломало Windows 10

Установка свежего обновления для Windows 10 может приводить к появлению серьезных проблем, следует из сообщений на официальном форуме Microsoft. Речь идет о выпущенном в феврале пакете KB4601319.

В результате его установки нарушается работа функции «История файлов», которая представляет собой инструмент резервного копирования данных, поставляемый вместе с программной платформой.

После обновления у пользователей процесс создания резервных данных завершается ошибкой. Если выбрать пункт «Создать резервную копию», то появляется ошибка с активной кнопкой «Отмена», нажатие на которую завершает работу функции.

Удаление KB4601319 восстанавливает работоспособность функции «История файлов», однако патч также в ряде случаев нарушает работу веб-камеры. В результате перестают функционировать Windows Camera и инструмента Windows Hello.

На сегодня единственный вариант восстановления работоспособности операционной системы — удалить патч. Пока неясно, когда именно Microsoft выпустит исправления для своего свежего обновления.