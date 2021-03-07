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Детей-безбилетников запретили высаживать из транспорта

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Закон с воскресенья, 7 марта запретил высадку из общественного транспорта пассажиров младше 16 лет за неоплаченный проезд, если их не сопровождают взрослые.

Теперь «кондукторы и водители должны понимать, что высаживая ребенка из-за отсутствия билета, они нарушают федеральный закон и понесут за это ответственность», заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, закон направлен на предотвращение случаев подобных недавнему в Кировской области, «когда девочку двенадцати лет поздно вечером в двадцатиградусный мороз кондуктор высадил из автобуса».

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, выразила надежду, что случай с девочкой в Кировской области станет «последним инцидентом».

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Nik3316

"У каждой коллизии есть имя, фамилия и должность" (с.) И.В.Сталин

nifnif

так предложение о повышении поступит именно от кремля типа правительства, а депутаты от единой россии...

Uynachalnica

Цитата...но Москва все же «прорабатывает различные сценарии того, как наилучшим образом обеспечить интересы...

itStorm

Да не против России они, писков, уже запомни вы со своей шайкой - не Россия! Нас, россиян, эти санкции...
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