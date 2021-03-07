Детей-безбилетников запретили высаживать из транспорта

Закон с воскресенья, 7 марта запретил высадку из общественного транспорта пассажиров младше 16 лет за неоплаченный проезд, если их не сопровождают взрослые.

Теперь «кондукторы и водители должны понимать, что высаживая ребенка из-за отсутствия билета, они нарушают федеральный закон и понесут за это ответственность», заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, закон направлен на предотвращение случаев подобных недавнему в Кировской области, «когда девочку двенадцати лет поздно вечером в двадцатиградусный мороз кондуктор высадил из автобуса».

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, выразила надежду, что случай с девочкой в Кировской области станет «последним инцидентом».