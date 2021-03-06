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Новый Microsoft Edge получил вертикальные вкладки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Microsoft официально выпустила обновленную версию браузера Edge на основе Chromium. Версия 89 обозревателя впервые получила функцию вертикальных вкладок.

Вертикальные вкладки предназначены для более эффективного использования пространства на экране, отмечают разработчики. Это станет хорошей новостью для тех пользователей, которые используют дисплеи с соотношением сторон 16:9.

Также добавлена возможность группировать связанные между собой вкладки. Теперь пользователь может просматривать и управлять своими вкладками на боковой панели буквально с помощью щелчка мыши.

Это позволяет четко видеть заголовки вкладок и все элементы управления, что значительно упрощает поиск и переключение между ними. При этом пользователю доступен и стандартный режим отображения вкладок, если новый ему не нравится.

Кроме этого, разработчики Edge обновили способ просмотра истории. Когда пользователи переходят в историю браузера, она открывается в виде небольшого списка на панели инструментов.

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