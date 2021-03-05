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«Союзмультфильм» создаст собственный телеканал

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из мультфильма «Простоквашино»

Собственный телеканал появится у «Союзмультфильма». Уже ведутся переговоры с представителями нескольких спутниковых каналов, сообщила пресс-служба киностудии.

«Создание собственного телеканала закреплено в долгосрочной стратегии развития "Союзмультфильма". В настоящее время "Союзмультфильм" ведет переговоры с представителями нескольких спутниковых каналов, в числе которых телеканал "Мультландия" <…>. Детали переговоров раскрывать пока преждевременно», — рассказали ТАССв пресс-службе киностудии.

«Союзмультфильме» в 2021 году планирует произвести около 200 эпизодов сериальных проектов и больше 1,8 тысячи минут анимации. Кроме того, у студии есть обширная коллекция классических и авторских фильмов.

Среди самых известных проектов, которые сейчас пользуются большой популярностью — новые серии «Простоквашино», а также мультсериал «Ну, погоди», который тоже вскоре появится в современном формате.

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Топ комментариев

Nik3316

и к чему ты это? может любую нефтянку запретим чтоб тебя не тревожить?

Tanatholog

Зеленский забыл, как они газ воровали?

itStorm

Акций протеста незаконных не бывает если они мирные, неужели этот фигурант за 20 лет президенства это...

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