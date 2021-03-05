«Союзмультфильм» создаст собственный телеканал

Собственный телеканал появится у «Союзмультфильма». Уже ведутся переговоры с представителями нескольких спутниковых каналов, сообщила пресс-служба киностудии.

«Создание собственного телеканала закреплено в долгосрочной стратегии развития "Союзмультфильма". В настоящее время "Союзмультфильм" ведет переговоры с представителями нескольких спутниковых каналов, в числе которых телеканал "Мультландия" <…>. Детали переговоров раскрывать пока преждевременно», — рассказали ТАССв пресс-службе киностудии.

«Союзмультфильме» в 2021 году планирует произвести около 200 эпизодов сериальных проектов и больше 1,8 тысячи минут анимации. Кроме того, у студии есть обширная коллекция классических и авторских фильмов.

Среди самых известных проектов, которые сейчас пользуются большой популярностью — новые серии «Простоквашино», а также мультсериал «Ну, погоди», который тоже вскоре появится в современном формате.