Назван худший цветок для подарка на 8 Марта

Худший цветок для подарка на 8 Марта — мимоза, так как это растение ветроопыляемое, поэтому их пыльца долго остается в воздухе и может вызвать аллергию.

Так, аллерголог-иммунолог Владимир Болибок призвал россиян быть осторожным при выборе мимозы в качестве подарка, пишет РИА Новости. При этом остальные традиционные цветы относительно редко вызывают аллергические реакции.

«Розы, тюльпаны, лилии, ирисы, орхидеи в природе опыляются насекомыми, поэтому на них небольшое количество тяжелой пыльцы, которая не удерживается в воздухе. Как аллерген они достаточно слабые», — уточнил специалист.

Врач Михаил Костинов также порекомендовал выбирать цветы без пыльцы, так как они наиболее безопасны. Мимоза достаточно популярный цветок на 8 марта, однако из-за пыльцы он может вызвать тяжелый приступ у женщин, страдающих от аллергии.