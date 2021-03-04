НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Назван худший цветок для подарка на 8 Марта

Источник:
РИА Новости
336 2
Фото: © Sibnet.ru

Худший цветок для подарка на 8 Марта — мимоза, так как это растение ветроопыляемое, поэтому их пыльца долго остается в воздухе и может вызвать аллергию.

Так, аллерголог-иммунолог Владимир Болибок призвал россиян быть осторожным при выборе мимозы в качестве подарка, пишет РИА Новости. При этом остальные традиционные цветы относительно редко вызывают аллергические реакции.

«Розы, тюльпаны, лилии, ирисы, орхидеи в природе опыляются насекомыми, поэтому на них небольшое количество тяжелой пыльцы, которая не удерживается в воздухе. Как аллерген они достаточно слабые», — уточнил специалист.

Врач Михаил Костинов также порекомендовал выбирать цветы без пыльцы, так как они наиболее безопасны. Мимоза достаточно популярный цветок на 8 марта, однако из-за пыльцы он может вызвать тяжелый приступ у женщин, страдающих от аллергии.

Еще по теме
Первый за Уралом рентген с 3D-визуализацией прибыл в Новосибирск
Разработана четвертая вакцина от коронавируса в России
Глава Забайкалья потерпел неудачу при попытке записаться на прививку
Глава Минздрава перечислил меры защиты от третьей волны коронавируса
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Любовь
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
Подробности
•
План Б: что Зеленский сделает с Донбассом
•
Разрушитель империи: Горбачев в цитатах мировых политиков
•
Как отдыхаем на 8 Марта
•
Банковские вклады: каких сюрпризов ждать от налоговой?
Как это работает
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Мэр Кемерова попал в больницу с переломами пяти ребер
Сибирь 04.03.2021 17:54
Ростелеком в Чите разогнал скорость интернета до 300 Мбит/с
Сибирь 04.03.2021 17:17
Воздух в Новосибирске прогреется до нуля градусов
Сибирь 04.03.2021 16:33
Первый за Уралом рентген с 3D-визуализацией прибыл в Новосибирск
Сибирь 04.03.2021 16:22
Самое популярное
Дуэт из Новосибирска покорил юмором жюри «Comedy баттл»
4643
Определился чемпион мира по StarCraft 2
3711
Perseverance отправил с Марса панораму в огромном разрешении
3260
Родители продали дочь-подростка для оплаты лечения сына
2912
Обсуждение (2)
Актуальные темы
Дорожные войны
47
Раскопали в Сибири
70
На грани науки
115
Человек и еда
57
О любви и нравах
84
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Топ комментариев

Tanatholog

Зеленский забыл, как они газ воровали?

Nik3316

и к чему ты это? может любую нефтянку запретим чтоб тебя не тревожить?

senik

Он в "независимой" стране живет, а боится какого то потока-2...

лачинов

А что? Имеет место агрессия, чтобы давать отпор? Тут ведь как. В экономическом и политическом плане противопоставить...
Sibnet.Ru