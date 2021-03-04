Воздух в Новосибирске прогреется до нуля градусов

Потепление до нуля градусов и порывистый ветер ожидаются в Новосибирске в ближайшие дни, сообщил в четверг пресс-центр мэрии.

Как сообщили власти со ссылкой на Западно-Сибирский Гидрометцентр, в ночь на пятницу будет 6-8, днем – 1-3 градусов ниже нуля. Скорость ветра в порывах днем увеличится до 12-17 метров в секунду.

«Облачно, ночью местами небольшой снег, днем небольшой мокрый снег, местами метель, на дорогах гололедица», – говорится в сообщении.

В ночь на субботу будет 5-7 градусов холода, днем потеплеет до нуля градусов. Мокрый снег и порывистый ветер сохранятся. Аналогичной будет погода и в воскресенье, днем температуры сохранятся на уровне 1-3 градусов ниже нуля.