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Воздух в Новосибирске прогреется до нуля градусов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Потепление до нуля градусов и порывистый ветер ожидаются в Новосибирске в ближайшие дни, сообщил в четверг пресс-центр мэрии.

Как сообщили власти со ссылкой на Западно-Сибирский Гидрометцентр, в ночь на пятницу будет 6-8, днем – 1-3 градусов ниже нуля. Скорость ветра в порывах днем увеличится до 12-17 метров в секунду.

«Облачно, ночью местами небольшой снег, днем небольшой мокрый снег, местами метель, на дорогах гололедица», – говорится в сообщении.

В ночь на субботу будет 5-7 градусов холода, днем потеплеет до нуля градусов. Мокрый снег и порывистый ветер сохранятся. Аналогичной будет погода и в воскресенье, днем температуры сохранятся на уровне 1-3 градусов ниже нуля.

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