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Девочка из села под Новосибирском стала героиней шоу «Беременна в 16»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: кадр из видео

Новый сезон шоу «Беременна в 16» стартовал на телеканале «Ю» в среду вечером, героиней первого выпуска стала Алена из села Криводановка Новосибирской области.

Героине первого выпуска 17 лет, она росла в благополучной семье. Родители разрешили девочке жить с 19-летним парнем Сашей при условии, если у них не будет секса, но дочь нарушила обещание.

В выпуске телешоу пара сходится и расходится, потом женится. Алена учится в Новосибирске на парикмахера, а ребенка рожать решила в Томске. Отец ребенка выражает сомнение, что дочь от него.

«Беременна в 16» выходит в эфир по средам в 17.30. Это российская адаптация нашумевшего реалити-шоу о молодых мамах.

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