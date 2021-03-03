Режиссер назвал фильм «Брат 3» и создал ажиотаж вокруг картины

Тамбовский режиссер Валерий Переверзев будет снимать криминальный фильм «Брат 3». Картина не имеет ничего общего с фильмом Алексея Балабановым, но вызвала интерес у публики.

Переверзев объявил кастинг для массовки в Тамбове, заявив, что стать участником фильма может каждый. Претендентов на роли второго плана и массовки оказалось более чем достаточно, сообщает ГТРК «Тамбов». На кастинг пришли несколько десятков человек без актерского образования.

«Брат-3» не имеет отношения к истории Данилы Багрова. Но название художественного проекта явно привлекает внимание и ассоциируется с культовыми картинами Балабанова. По словам режиссера, фильм будет снят в жанре криминальной и комедийной драмы. Сюжет будущей картины пока не раскрывается.