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Режиссер назвал фильм «Брат 3» и создал ажиотаж вокруг картины

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: PODZO DI BORGO / CC BY-SA 4.0

Тамбовский режиссер Валерий Переверзев будет снимать криминальный фильм «Брат 3». Картина не имеет ничего общего с фильмом Алексея Балабановым, но вызвала интерес у публики.

Переверзев объявил кастинг для массовки в Тамбове, заявив, что стать участником фильма может каждый. Претендентов на роли второго плана и массовки оказалось более чем достаточно, сообщает ГТРК «Тамбов». На кастинг пришли несколько десятков человек без актерского образования.

«Брат-3» не имеет отношения к истории Данилы Багрова. Но название художественного проекта явно привлекает внимание и ассоциируется с культовыми картинами Балабанова. По словам режиссера, фильм будет снят в жанре криминальной и комедийной драмы. Сюжет будущей картины пока не раскрывается.

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