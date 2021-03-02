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Ужасающий «крик» российского Су-57 попал на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Объединенная авиастроительная корпорация

Видео полета четырех российских самолетов пятого поколения Су-57 появилось на YouTube, истребители при этом издают «ужасающий крик».

«В ролике вы можете услышать, как новый истребитель при приближении издает необычный высокий звенящий звук», — пишет американское издание Popular Mechanics, считая шум от пролетающего Су-57 «зловещим».

Ролик был впервые опубликован еще в июне 2020 года, однако СМИ обратили на него внимание только сейчас. Предположительно, на видео попали самолеты Су-57, которые готовились к параду Победы в Москве.

Су-57 — единственный российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей противника с преодолением систем ПВО.

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