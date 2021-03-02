Отшельнице Агафье Лыковой построили новый дом

Новый дом для отшельницы Агафьи Лыковой, который строился на деньги Олега Дерипаски, готов, сообщил Sibnet.ru во вторник директор заповедника «Хакасского» Виктор Непомнящий.

По словам Непомнящего, строительство дома завершилось, но пока отшельница туда еще не переехала. «Как пожелает, переедет. Там, возможно, пост, затрудняюсь сказать. Может, сейчас (переедет), может, потом», – сказал собеседник.

Он уточнил, что дом построен точно так же, каким он был запланирован, под «непосредственным командованием» новой хозяйки.

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Деревянный дом для отшельницы Агафьи Лыковой строили на деньги миллиардера Олега Дерипаски. Это деревянная изба с одной комнатой размером 6 на 5 метров.

Агафья – единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в тайге с 1937 года. Семейство обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах.