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Отшельнице Агафье Лыковой построили новый дом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Виктор Непомнящий

Новый дом для отшельницы Агафьи Лыковой, который строился на деньги Олега Дерипаски, готов, сообщил Sibnet.ru во вторник директор заповедника «Хакасского» Виктор Непомнящий.

По словам Непомнящего, строительство дома завершилось, но пока отшельница туда еще не переехала. «Как пожелает, переедет. Там, возможно, пост, затрудняюсь сказать. Может, сейчас (переедет), может, потом», – сказал собеседник.

Он уточнил, что дом построен точно так же, каким он был запланирован, под «непосредственным командованием» новой хозяйки.

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Деревянный дом для отшельницы Агафьи Лыковой строили на деньги миллиардера Олега Дерипаски. Это деревянная изба с одной комнатой размером 6 на 5 метров.

Агафья – единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в тайге с 1937 года. Семейство обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах.

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Топ комментариев

WSG0600-164-164

Враги не стесняются, что продались США, пора на всех закупить ледорубы, как при Сталине.

anubis77

От твоих комментов несёт нафталином и плесенью, давай уж чёт новенькое, ты б хоть каким-нибудь словарём...

Dimank

Ну, ну. Сказочница. Давление там нашла. Это у неё давление есть - надо западные советы отрабатывать

Alexander222

Может нынешнему "руководству" страны стоит задуматься о том, что, не цены стали высокими, а доходы населения...
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