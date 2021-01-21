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Кто такая Агафья Лыкова?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © администрация Таштагольского района Кемеровской области
Агафья Лыкова – последняя оставшаяся в живых из семьи староверов Лыковых, которые в 1930-х годах ушли в Западные Саяны. Лыковы бежали от гонений на их веру. Теперь престарелая Агафья одна выживает в хакасской тайге.

Агафья Карповна Лыкова родилась 17 апреля 1944 года. Правда, только по официальным данным: в прошлом году отшельница рассказала, что сведения о дате ее рождения неверны, на самом деле она на год младше...

Семья отшельников Лыковых

Отцом Агафьи был Карп Осипович Лыков, мать звали Акулиной Карповной. В 40-х годах семья обосновалась на берегу реки Еринат на территории Хакасии.

В семье Лыковых было еще трое детей: Савин, Наталия и Димитрий. Среди братьев и сестер Агафью считали наиболее грамотной, именно она проводила домашние церковные службы.

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О семье Лыковых стало известно в 1978 году. На заимку вышли геологи, которые исследовали район. История отшельников стала тиражироваться в советских СМИ.

В начале 80-х годов о Лыковых написал журналист газеты «Комсомольская правда» Василий Песков, именно он принес максимальную известность отшельникам. Позже Песков опубликовал о них книгу «Таежный тупик», которую издавали даже на других языках.

Как жили таежные отшельники?

Семья выживала за счет охоты, рыболовства, сельского хозяйства. Чтобы изготовить себе одежду, Лыковы заготавливали коноплю, пряли, ткали, а также выделывали шкуры животных. Пока не научились обрабатывать кожу, летом ходили босиком, а зимой – в обуви из бересты.

Мать Агафьи умерла от голода в 1961 году, в 1981 году один за другим скончались сестры и братья. Долгое время знаменитая отшельница жила с отцом, его не стало в 1988 году.

В советское время семью наблюдал врач Игорь Назаров. Он сделал выводы, что причиной скоропостижной смерти братьев и сестер Агафьи стала общая слабость иммунитета из-за отсутствия контактов с внешним миром.

Друзья Агафьи

Какое-то время Лыкова жила в монастыре, после ей не раз находили соседей, помощников, но далеко не со всеми отшельница могла ужиться. В итоге она осталась одна, но ей регулярно помогают власти как Хакасии, так и Кемеровской области.

Другом Агафьи стал экс-глава Кузбасса Аман Тулеев. Он не раз распоряжался оказывать ей помощь и много общался с отшельницей лично.

После отставки в 2018 году Тулеев заявил, что продолжит помогать Агафье. Но по состоянию здоровья экс-глава Кузбасса еще до того, как покинуть пост, уже несколько лет не мог летать к ней в гости. Это за него делал глава Таштагольского района Владимир Макута.

Новый дом Агафьи Лыковой

Осенью 2020 года стало известно, что Агафья Лыкова попросила миллиардера Олега Дерипаску помочь ей со строительством нового дома. Бизнесмен выразил готовность сделать это. Стройка началась в декабре.

Основной трудностью стала доставка стройматериалов. Чтобы сократить время строительства, избу сложили в Абакане, пронумеровали бревна, а затем разобрали. После этого избу на трех машинах и тракторе транспортировали на базу отдыха в 250 километрах от жилья Агафьи. Затем первые партии отправили к месту строительства аэролодками.

На время поста Агафья попросила приостановить строительство. Под Новый год директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий сообщил, что дом полностью возведен, осталось только вставить окна и провести внутреннюю отделку.

«По настоянию и просьбе Агафьи Карповны на период поста все работы на заимке вынуждено приостановлены. В связи с чем, на некоторое время строителей вывезли с территории», – написал Непомнящий в соцсетях.

Тема: Жизнь Агафьи
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