Агафье Лыковой прислали вертолет с подарками

Отшельнице Агафье Лыковой прислали вертолетом подарки из Кемеровской области и Хакасии, сообщил в соцсетях директор заповедника «Хакасский» (там проживает женщина) Виктор Непомнящий.

«В этом месяце по инициативе Кемеровской области был организован борт – доставлены продукты питания, подарки к новому году и сено для коз. Отдельно для Агафьи была передана посылка от ее племянника Антона Лыкова, который летом был на замке и некоторое время помогал ей в быту. Он просил адресно доставить ей иконы, письма и другие гостинцы», — написал Непомнящий. Агафье на заимке по хозяйству помогает Николай Седов.

Перед Новым годом Агафью осмотрел доктор, организовать визит помог миллиардер Олег Дерипаска. Он же спонсирует строительство нового дома для отшельницы.

По настоянию женщины на период поста все работы на заимке приостановлены. Строительство дома возобновят после рождественских каникул. Но основные строительные работы завершены. Дом подведен под крышу, осталось вставить окна и провести внутреннюю отделку.

Агафья — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах, отшельница до сих пор живет в тайге.