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Мировые звезды хоккея сыграют на льду Байкала

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © flickr.com/Seabamirum

Советские хоккеисты, игравшие в командах Национальной лиги, примут участие в матче на льду Байкала. Игра пройдет 8 марта на озере вблизи поселка Большое Голоустное, сообщается на сайте ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Провести на Байкале матч с легендами хоккея предложил советский хоккеист и первый зампред комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов. Известно, что в игре примут участие советские хоккеисты Андрей Коваленко, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Валерий Каменский. Все они выступали за разные клубы НХЛ и КХЛ.

Звездный матч пройдет на акватории озера вблизи поселка Большое Голоустное. В этом месте находится известный «пузырьковый» лед неповторимой красоты, который чист от снега по естественным причинам: там гуляет вольный байкальский ветер.

По задумке организаторов, матч легенд хоккея должен привлечь внимание российской и мировой общественности к проблемам сохранения природы уникального озера и его берегов. Встреча пройдет 8 марта.

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Топ комментариев

WSG0600-164-164

Враги не стесняются, что продались США, пора на всех закупить ледорубы, как при Сталине.

Dimank

Ну, ну. Сказочница. Давление там нашла. Это у неё давление есть - надо западные советы отрабатывать

Alexander222

Может нынешнему "руководству" страны стоит задуматься о том, что, не цены стали высокими, а доходы населения...

лачинов

А спорим что неурожай оливок в Испании приведет к росту цен на все виды растительного масла в РФ !
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