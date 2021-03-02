Мировые звезды хоккея сыграют на льду Байкала

Советские хоккеисты, игравшие в командах Национальной лиги, примут участие в матче на льду Байкала. Игра пройдет 8 марта на озере вблизи поселка Большое Голоустное, сообщается на сайте ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Провести на Байкале матч с легендами хоккея предложил советский хоккеист и первый зампред комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов. Известно, что в игре примут участие советские хоккеисты Андрей Коваленко, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Валерий Каменский. Все они выступали за разные клубы НХЛ и КХЛ.

Звездный матч пройдет на акватории озера вблизи поселка Большое Голоустное. В этом месте находится известный «пузырьковый» лед неповторимой красоты, который чист от снега по естественным причинам: там гуляет вольный байкальский ветер.

По задумке организаторов, матч легенд хоккея должен привлечь внимание российской и мировой общественности к проблемам сохранения природы уникального озера и его берегов. Встреча пройдет 8 марта.