Изменились правила начисления детских пособий

Беззаявительная выдача пособий на детей до трех лет в семьях со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов отменяется с 1 марта.
Теперь родителям, ребенку которых исполнится год, чтобы продлить льготу, придется собрать и лично подать все необходимые для начисления соцвыплат документы. Так же нужно поступить при достижении ребенком двухлетнего возраста.
Ранее процедуру упростили из-за пандемии, начисления продлевали автоматически.
Сейчас семья получает ежемесячное пособие на первого и второго ребенка до трех лет, если среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов, установленных в регионе.
Также нужно сообщать в ПФР и органы соцзащиты о переезде и факторах, которые могут повлечь за собой прекращение выплаты пособий. Переоформлять выплату на ребенка нужно каждый год после его дня рождения.