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Изменились правила начисления детских пособий

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Беззаявительная выдача пособий на детей до трех лет в семьях со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов отменяется с 1 марта.

Теперь родителям, ребенку которых исполнится год, чтобы продлить льготу, придется собрать и лично подать все необходимые для начисления соцвыплат документы. Так же нужно поступить при достижении ребенком двухлетнего возраста.

Ранее процедуру упростили из-за пандемии, начисления продлевали автоматически.

Сейчас семья получает ежемесячное пособие на первого и второго ребенка до трех лет, если среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов, установленных в регионе.

Также нужно сообщать в ПФР и органы соцзащиты о переезде и факторах, которые могут повлечь за собой прекращение выплаты пособий. Переоформлять выплату на ребенка нужно каждый год после его дня рождения.

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