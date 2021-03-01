Школьники в Красноярске массово заразились псевдотуберкулезом

Более 70 школьников в двух школах Красноярска отравились в столовых и попали в больницу. Роспотребнадзор выявил нарушения у организатора питания для детей и у поставщика продуктов, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

На выходных в социальных сетях и СМИ появились сообщения, что ряд учеников отравился после посещения школьных столовых. Дети попали в больницу. За проверку информации взялась областная прокуратура и Роспотребнадзор.

По данным ведомства, учащиеся школ Советского и Октябрьского районов в возрасте от семи до 14 лет, действительно, чувствовали себя плохо. По состоянию на воскресенье в медучреждения обратилось более 70 школьников с иерсиниозной инфекцией с предварительным диагнозом — псевдотуберкулез.

Специалисты предположили, что возбудитель инфекции находился на сырых овощах, которые добавляли в салаты. В столовой, а также у поставщика продуктов проводят обследования, берут смывы с технологического оборудования, инвентаря, одежды. На поставщика продуктов подали в суд.