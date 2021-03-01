НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Школьники в Красноярске массово заразились псевдотуберкулезом

Источник:
Sibnet.ru
285 1
Фото: © Sibnet.ru

Более 70 школьников в двух школах Красноярска отравились в столовых и попали в больницу. Роспотребнадзор выявил нарушения у организатора питания для детей и у поставщика продуктов, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

На выходных в социальных сетях и СМИ появились сообщения, что ряд учеников отравился после посещения школьных столовых. Дети попали в больницу. За проверку информации взялась областная прокуратура и Роспотребнадзор.

По данным ведомства, учащиеся школ Советского и Октябрьского районов в возрасте от семи до 14 лет, действительно, чувствовали себя плохо. По состоянию на воскресенье в медучреждения обратилось более 70 школьников с иерсиниозной инфекцией с предварительным диагнозом — псевдотуберкулез.

Специалисты предположили, что возбудитель инфекции находился на сырых овощах, которые добавляли в салаты. В столовой, а также у поставщика продуктов проводят обследования, берут смывы с технологического оборудования, инвентаря, одежды. На поставщика продуктов подали в суд.

Еще по теме
Крупный пожар произошел на новосибирском складе спецтехники
Найдены пропавшие на севере Красноярского края девочки-подростки
Крупный пожар произошел на новосибирском рынке
Купавшуюся с телефоном девочку убило током в Приангарье
смотреть все
ЧП #Происшествия
О самом главном
На языке кошек: как понять питомца
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Мужская сила: какие продукты улучшают сперму
В активном поиске: как понять, что сотрудник хочет уволиться
Опасная метка: как убрать родинку
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Все статьи
Подробности
•
Как отдыхаем на 8 Марта
•
Эксперты спрогнозировали курс доллара на весну
•
Древность в 3D: как археологи переписывают историю
•
Фора для вуза: как получить дополнительные баллы к ЕГЭ
Как это работает
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Житель Хакасии получил срок за изнасилование приемных детей
Сибирь 01.03.2021 16:44
Прибор для бесконтактного исследования груди создали в Новосибирске
Сибирь 01.03.2021 16:16
Сорокаградусные морозы вернутся в Забайкалье в начале марта
Сибирь 01.03.2021 15:12
Синоптики дали прогноз на начало весны в Новосибирске
Сибирь 01.03.2021 13:55
Самое популярное
Путин поздравил «специальных военнослужащих»
6739
Певица МакSим снялась в экспрессивном клипе с Vegan DJ
3576
Дуэт из Новосибирска покорил юмором жюри «Comedy баттл»
3408
Киберспортсмен Dota 2 стал послом Ростелекома
3247
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Топ комментариев

Uynachalnica

Насыпал мешок откровенного заумного трепа, чтобы о себе напомнить! Мог бы прямо сказать, цены будут расти,...

karuto

Ай молодца. Всё ядерные угрозы как туман. А зачем тогда бриты, французы, янки себе ракеты и бомбы оставляют....

Dimank

Ну, ну. Сказочница. Давление там нашла. Это у неё давление есть - надо западные советы отрабатывать

WSG0600-164-164

Враги не стесняются, что продались США, пора на всех закупить ледорубы, как при Сталине.
Sibnet.Ru