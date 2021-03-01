Аномальные снегопады пообещали сибирякам

Аномальные снегопады ожидаются в марте в Новосибирской области и еще шести сибирских регионах, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Избыток, количество осадков больше нормы, ожидается на самом северо-западе страны … Кроме того, аномальное количество осадков будет в регионах, расположенных на Нижней и Средней Волге, в Урале, Екатеринбург, Челябинская, Курганская области, также в Тюменской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае» – сказал Вильфанд ТАСС.

Кроме того, по словам синоптика, избыток осадков ожидается в Бурятии, на юге Иркутской области и западе Забайкальского края. Недостаток осадков ждет север Сибири.

Ранее Вильфанд пообещал, что в начале марта аномальный холод в регионах Западной Сибири сменится существенным потеплением.