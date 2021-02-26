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Аномальное потепление пообещали сибирякам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Аномальный холод в регионах Западной Сибири сменится потеплением, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Самые густонаселенные регионы азиатской части России: Омскую, Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую области ожидают позитивные перемены. Там настоящая "холодина" сейчас, другого слова не подобрать – ночные температуры ниже минус 30 градусов. Но в первые два дня марта погода удивит – температура будет выше нормы на 8-10 градусов. Весна будет прослеживаться явно», – сказал Вильфанд  ТАСС.

Ожидается, что ночные температуры в этих регионах будут в диапазоне 8-15 градусов ниже нуля, дневные – от нуля до минус 5 градусов. Сейчас температуры в Западной Сибири в среднем ниже нормы на 12 градусов.

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лачинов

Переходим на юани, но ... считать все же будем долларах.

Иркут 69

Юмористы. Будто это что то меняет... ☺️Всё взаиморасчеты все равно ведутся в долларах и евро. Правила...

Demosfen

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DYNAMO7294

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