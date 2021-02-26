Аномальное потепление пообещали сибирякам

Аномальный холод в регионах Западной Сибири сменится потеплением, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Самые густонаселенные регионы азиатской части России: Омскую, Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую области ожидают позитивные перемены. Там настоящая "холодина" сейчас, другого слова не подобрать – ночные температуры ниже минус 30 градусов. Но в первые два дня марта погода удивит – температура будет выше нормы на 8-10 градусов. Весна будет прослеживаться явно», – сказал Вильфанд ТАСС.

Ожидается, что ночные температуры в этих регионах будут в диапазоне 8-15 градусов ниже нуля, дневные – от нуля до минус 5 градусов. Сейчас температуры в Западной Сибири в среднем ниже нормы на 12 градусов.