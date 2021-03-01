ВКС России получат работающие в стае беспилотники

Компания «Кронштадт» разработает для Воздушно-космических сил России многоцелевой беспилотный комплекс «Молния» с действующими роем беспилотников, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Беспилотники этой системы будут запускаться стаей с самолета-носителя, например, для прорыва вражеской ПВО или ведения групповой радиоэлектронной борьбы», — рассказал РИА Новости источник. Предполагается их применение как высокоточных управляемых боеприпасов или разведчиков-целеуказателей,

Основу комплекса будут составлять малые беспилотные летательные аппараты (БПЛА), выполненные в форме крылатой ракеты — с удлиненным фюзеляжем, реактивным двигателем и складывающимся крылом.

«Аппараты можно будет применять с различных носителей — боевых и военно-транспортных самолетов ВКС. Су-57, в частности, сможет нести до восьми таких аппаратов во внутрифюзеляжных отсеках. Также их носителем может быть беспилотник "Охотник», — пояснил источник.

По его словам, БПЛА будут иметь длину 1,5 метра и крыло размахом до 1,2 метра. Скорость аппарата заявлена на уровне 600 — 700 километров в час, масса боевой части или полезной нагрузки — около пяти-семи килограммов. Дальность применения беспилотника — несколько сотен километров.

На беспилотниках будут применяться технологии «стелс», в том числе специальное покрытие, плоское сопло и воздухозаборник, расположенный на верхней части фюзеляжа.