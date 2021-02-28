Земфира прокомментировала каждый трек из нового альбома «Бордерлайн»

Песня про близкого друга, привет Цою и специально написанный трек для новой пластинки — такие композиции вошли в новый альбом Земфиры «Бордерлайн». Певица прокомментировала каждый свой трек в Apple Music.

В альбом «Бордерлайн» вошли 12 песен. Некоторые из Земфира написала несколько лет назад, другие писались конкретно для альбома, например, «Остин». На «Остина» певица еще до премьеры пластинки выпустила клип, чем очень удивила поклонников.

Песня «Ок» посвящена музыканту Виктору Цою. «Мой привет Цою. Цитата из моей самой любимой его песни. Попытка осознать и интегрировать то ощущение, что я испытываю при прослушивании его песни, в собственную модель мира», — рассказала Земфира.

Трек «Этим летом» был написал еще в 2013 году. У нее было много аранжировок и настроений, но та, что в альбоме — самая точная. А композиция «Том» — песня про очень близкого Земфире человека. Певица выделила и лучшую, по ее мнению, песню. Это композиция «Жди меня».

Земфира:

«Я написала ее в час ночи, накануне случилась ссора. Вокал пела в семь утра, его и оставила, лучше спеть не удалось. Тот случай, когда чувства оказались сильнее техники. В обед приехал Дима и сыграл пианино и скрипки. После я бесконечно редактировала, ходила по кругу, что- то добавляла, что- то убирала. Но в итоге, все осталось так, как случилось в самый первый день. Я думаю, это лучшая моя песня за многие годы.

«Бордерлайн» Земфира выпустила 26 февраля этого года, спустя восемь лет после выходя ее последнего студийного альбома. Помимо него с начала творческого пути артистка выпустила шесть альбомов: «Земфира» (1999 год), «Прости меня моя любовь» (2000 год), «Четырнадцать дней тишины» (2002 год), «Вендетта» (2005 год), «Спасибо» (2007 год), «Жить в твое голове» (2013 год).