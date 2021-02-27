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Путин поздравил «специальных военнослужащих»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Росгвардии

Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником, сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Хочу искренне поблагодарить за безупречную службу, неизменную верность ратному долгу присяге. Создание Сил специальных операций стало ответом на вызовы времени, на серьезные изменения в характере военных угроз и способов ведения вооруженной борьбы», — сказал он.

Путин также выразил надежду, что военные смогут всегда достойно решить даже самую сложную боевую задачу, а также отметил, что у России есть уникальные возможности для решения военных задач особой важности и сложности.

День Сил специальных операций отмечается 27 февраля с 2015 года. Дата была выбрана в качестве признания заслуг специальных отрядов бойцов в благополучном разрешении ситуации в Крыму.

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Иркут 69

Если скопить 15 млн. рублей.. то на кой чёрт нужно вообще это государство? Кормить чиновников из ПФР...?...

Nik3316

а некоторые и через 20лет бодрячком... не надо тут всех в одно стойло

pepelmetal

Да без разницы что там бидон гавкнул, Крым был, есть и будет Россией!

anubis77

ЦитатаНачало весны!Тебя видимо накрыло уже. Тех.осмотр частных легковушек действительно бесполезное занятие,...
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