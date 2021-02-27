Путин поздравил «специальных военнослужащих»

Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником, сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Хочу искренне поблагодарить за безупречную службу, неизменную верность ратному долгу присяге. Создание Сил специальных операций стало ответом на вызовы времени, на серьезные изменения в характере военных угроз и способов ведения вооруженной борьбы», — сказал он.

Путин также выразил надежду, что военные смогут всегда достойно решить даже самую сложную боевую задачу, а также отметил, что у России есть уникальные возможности для решения военных задач особой важности и сложности.

День Сил специальных операций отмечается 27 февраля с 2015 года. Дата была выбрана в качестве признания заслуг специальных отрядов бойцов в благополучном разрешении ситуации в Крыму.