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Байден оценил принадлежность Крыма

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Власти США никогда не признают суверенитет России над Крымом и будут поддерживать в вопросе территориальной принадлежности полуострова Украину, говорится в заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

«Соединенные Штаты и сегодня поддерживают Украину и других союзников, как это было с самого начала конфликта. В эту мрачную годовщину хотели бы напомнить о простой истине: Крым — это Украина», — говорится в заявлении президента США.

Байден заявил, что Россия семь лет назад «нарушила международное право, суверенитет и территориальную целостность своего соседа». По его словам, Вашингтон «не признал и никогда не признает предполагаемую аннексию полуострова Россией».

Президент США пообещал продолжить работу по привлечению России «к ответственности за ее злоупотребления и агрессию на Украине». Он также отметил, что Вашингтон и Киев будут вместе «противостоять агрессивным действиям России».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, США и страны Евросоюза отказываются признавать легитимность голосования.

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