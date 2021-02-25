Киев решил вернуть контроль над границей России и Донбасса

Украинское правительство внесло изменения в стратегию управления госграницей до 2025 года, предусматривающее возвращение контроля над границей России и Донбасса.

Ранее стратегия управления госграницей не содержала пункта об участке границы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

«Обеспечение готовности к охране украинско-российского участка государственной границы в рамках отдельных районов Донецкой и Луганской областей после возобновления контроля над ними», — приводит РИА Новости новую версию документа

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН. жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.