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Каждая десятая компания в России оказалась на грани разорения

Источник:
РБК
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Примерно каждая десятая российская компания (9,7%) готовится к закрытию, свидетельствуют данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

В 2021 году российский бизнес сталкивается с теми же проблемами, что и на пике пандемии коронавируса в 2020 году. У трети компаний (33,1%) продолжил снижаться оборот, у 27,1% он сохранился на уровне 2020 года. Еще 19,1% участников исследования говорят о постепенном восстановлении потерь 2020 года.

Российский бизнес оценивает свое положение очень пессимистично, приводит РБК мнение авторов исследования. В сложившихся условиях он ждет от государства, прежде всего снижения налоговой нагрузки или новой налоговой реструктуризации.

Господдержка в пандемийном 2020 году в основном была направлена на бизнес из официального списка пострадавших отраслей, и большинство компаний не могли на них рассчитывать, уточняется в исследовании.

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