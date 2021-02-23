Пассажиры в Новосибирске устроили дебош на борту самолета

Двое пассажиров авиарейса Новосибирск—Москва устроили дебош на борту самолета, находившегося в новосибирском аэропорту «Толмачево». Инцидент произошел 23 февраля, возбуждены уголовные дела, сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.

Мужчины, который находились в состоянии алкогольного опьянения на борту самолета, готовившегося к вылету из Новосибирска в Москву, грубо нарушили общественный порядок, нецензурно ругались в адрес окружающих. Экипаж вызвал полицейских.

«При попытке доставить подозреваемых в дежурную часть для составления протокола об административном правонарушении, они оказали сопротивление и применили насилие в отношении сотрудников транспортной полиции», — говорится в сообщении.

В отношении двух новосибирцев возбуждены уголовные дела по факту публичного оскорбления и применения насилия в отношении сотрудников транспортной полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.