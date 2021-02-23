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Врач подсказала способ измерить давление без тонометра

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Измерить артериальное давление без тонометра можно при помощи смартфона или секундомера, рассказала врач-терапевт Анастасия Атаман.

«Наиболее простой и доступный для каждого способ узнать без тонометра показатели артериального давления — это ориентир по пульсу», — цитирует совет специалиста агентство «Прайм».

Для проведения процедуры потребуются часы с секундной стрелкой или мобильный телефон со встроенным секундомером. При этом врач уточнила, что человеку нужно заранее знать параметры своего обычного артериального давления.

Чтобы измерить давление, нужно прощупать пульс, а затем просчитать количество ударов сердца на протяжении минуты. Если количество ударов превышает 90, то у человека — повышенное давление. Показатели от 60 до 80 считаются нормой. При количестве ударов менее 60 фиксируется понижение давление.

Атаман напомнила, что в течение суток показатели артериального давления меняется в зависимости от функциональной активности сердца. В медицине это называют «рабочим» показателем кровяного состояния.

«В границах нормы считается артериальное давление 120/80 мм ртутного столба. Каждому здоровому человеку необходимо контролировать свое давление хотя бы раз в месяц», — подчеркнула терапевт.

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